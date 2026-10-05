Boek over Brabantse botten gepresenteerd in Asten

In Museum Klok & Peel in Asten is woensdagochtend het boek ‘Uitgeleefd! Sprekende botten’ gepresenteerd. Archeozoöloog Theo de Jong en bioloog Noud Peters hebben het rijk geïllustreerde werk tijdens een feestelijke bijeenkomst onthuld. Het boek bevat tientallen verhalen over diersoorten en hun leven door de eeuwen heen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan gedeputeerde Bas Maes.

Gevonden voor jou

Het boek ‘Uitgeleefd! Sprekende botten’ is een combinatie van tentoonstellingscatalogus en verhalenboek. Het telt ruim 250 pagina’s en werd door gedeputeerde Bas Maes geprezen als het ‘magnum opus’ van de makers. Bij de presentatie in de filmzaal van Museum Klok & Peel heerste een gezellige sfeer. Directeur Frans Eliëns vertelde dat het boek zelf ook een verhaal vormt, omdat het last minute bij DHL in Eindhoven moest worden opgehaald om op tijd in Asten te zijn.

Museumvoorzitter Frans Stienen sprak vol trots over de expositie ‘Uitgeleefd! Beesten & Botten uit Brabantse Bodem’, die de basis vormt voor het boek. Hij benadrukte dat het museum met vernieuwingsplannen, onder de naam ECHO, de ambitie heeft om zijn bekendheid verder uit te bouwen. ECHO staat voor geluid, afstand en tijd, en door moderne technieken in te zetten wil het museum bezoekers meenemen naar het verleden.

Archeozoöloog Theo de Jong legde tijdens zijn speech uit hoe een simpel bot verhalen kan vertellen over leven en evolutie. Door zorgvuldig te kijken en te vergelijken worden die verhalen zichtbaar. Bioloog Noud Peters deelde een bijzonder voorbeeld van een bruinvis, waarvan botten die in 2000 zijn gevonden in Liessel nieuw licht werpen op fossielen van miljoenen jaren geleden. Het boek zorgt ervoor dat deze kennis en verhalen blijvend bewaard blijven.

Na de presentatie konden genodigden een rondgang maken langs de expositie ‘Uitgeleefd!’, die nog tot eind maart 2027 te zien is in het museum in Asten. Het boek zelf is verkrijgbaar in het museum.