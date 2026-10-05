Mooi bedrag Zwemfestijn helpt kinderen aan zwemdiploma

Het Zwemfestijn van Lionsclub Moerdijk heeft 2.700 euro opgebracht. Het geld wordt gebruikt om kinderen uit de gemeente Moerdijk te helpen hun zwemdiploma A te behalen.

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Ruim 85 deelnemers zwommen afgelopen jaar gesponsorde baantjes voor het goede doel 'Zwemmen voor Zwemmen'. Samen haalden ze een bedrag van 2.700 euro op. Dit initiatief is bedoeld voor kinderen van wie de ouders de kosten van zwemlessen niet kunnen dragen.

Het ingezamelde geld wordt beheerd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant. Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen uit gezinnen met een beperkt budget toch kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. De cheque met het bedrag werd op donderdag 1 oktober overhandigd door Lions-president Ron Keyner aan wethouder Pauline Joosten.

Meer kinderen leren zwemmen

Wethouder Joosten sprak haar waardering uit voor het evenement. Ze benadrukte hoe belangrijk het is dat kinderen leren zwemmen. De inzet van deelnemers, sponsors en vrijwilligers maakt dit mogelijk. De opbrengst van het Zwemfestijn draagt bij aan een veiligere toekomst voor kinderen.

In maart 2027 keert het Zwemfestijn terug naar zwembad De Niervaert in Klundert. Dan kunnen deelnemers opnieuw baantjes zwemmen voor het goede doel. Iedereen, van individuen tot sportteams, kan meedoen en zo bijdragen aan het initiatief.