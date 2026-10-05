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Nieuwe afvalinzamelaar BAT vanaf januari 2027

Aangepast

Vanaf 4 januari 2027 neemt BAT het inzamelen van huishoudelijk afval over in Oisterwijk. Voor de meeste huishoudens blijven de containers en inzameldagen hetzelfde.

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BAT, dat staat voor Brabants Afval Team, wordt vanaf begin volgend jaar de nieuwe afvalinzamelaar. Deze verandering heeft voor de meeste huishoudens weinig gevolgen. De huidige containers blijven in gebruik en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken moeten nog steeds in de bekende PMD-zakken.

De inzameldagen voor restafval, gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en papier blijven eveneens hetzelfde. Voor sommige huishoudens zal de ophaaldag van PMD, het gescheiden afval, wel wijzigen. Deze wijziging wordt tijdig gecommuniceerd.

Nieuwe afvalapp
Vanaf 2027 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe afvalapp, AfvalThuis. Tot 4 januari 2027 blijft alles zoals het is.

In november ontvangen inwoners een brief met uitleg over de overstap naar BAT en de nieuwe app. Ook huishoudens waarvan de PMD-ophaaldag verandert, worden hierover geïnformeerd.

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Gemeente Oisterwijk

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