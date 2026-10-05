Acties tegen verkeerd afval in PMD-containers

In de gemeente Steenbergen wordt deze maand vaker gecontroleerd op verkeerd afval in PMD-containers. Het doel is om de recycling te verbeteren door alleen geschikt afval op te halen. Containers met fout materiaal worden niet geleegd.

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PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. In deze containers mag alleen leeg verpakkingsmateriaal worden gedeponeerd. Toch wordt er nog vaak verkeerd afval aangetroffen, zoals piepschuim, kabels, landbouwplastic en elektronica.

Om dit probleem aan te pakken, start de gemeente Steenbergen deze maand met intensievere controles. 'Voorlopers', medewerkers die voor de vuilniswagen uit lopen, controleren de inhoud van de containers tijdens de ophaalroute.

Wat gebeurt er bij fout afval?

Wanneer verkeerd materiaal wordt gevonden, blijft de container staan en wordt deze niet geleegd. Bewoners krijgen vervolgens een melding met uitleg over waarom het afval niet correct was.