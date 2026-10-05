Gemeente Moerdijk herstelt fouten in woningregeling

De gemeente Moerdijk heeft fouten ontdekt in de berekening van koopsommen bij zestien woningen. Deze fouten zijn gemaakt tussen november 2025 en mei 2026 en kwamen aan het licht na intern onderzoek. Deelnemers met een te lage koopsom kregen nabetaling, terwijl deelnemers met een te hoge koopsom het teveel ontvangen bedrag niet hoeven terug te betalen. De gemeente heeft de uitvoering van de regeling inmiddels aangescherpt.

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Bij een interne controle heeft de gemeente Moerdijk fouten vastgesteld in de uitvoering van de Moerdijkregeling. Het gaat om zestien woningen die in het eerste halfjaar van 2026 zijn aangekocht. De berekeningen waren niet altijd correct, wat leidde tot te hoge of te lage koopsommen.

Drie huiseigenaren kregen een te lage koopsom en hebben inmiddels een nabetaling ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van 101.668,81 euro, inclusief wettelijke rente waar van toepassing. Bij dertien woningen bleek de koopsom juist te hoog te zijn. Deze koopovereenkomsten zijn juridisch bindend en kunnen niet worden aangepast. De eigenaren hoeven het teveel ontvangen bedrag, dat in totaal 310.008,88 euro bedraagt, niet terug te betalen.

Oorzaken en herstel

De fouten ontstonden door menselijke vergissingen en onzorgvuldigheden. Zo werden twee woningen eerder aangekocht dan volgens de regeling was toegestaan en ontbraken standaardbijlagen bij koopovereenkomsten. Daarnaast werden financiële berekeningen niet meer structureel gecontroleerd sinds november 2025.

Na ontdekking van de fouten heeft de gemeente het toezicht op de uitvoering van de Moerdijkregeling aangescherpt. Financiële berekeningen worden weer standaard gecontroleerd en juridische controles zijn hersteld. Hiermee wil de gemeente toekomstige fouten voorkomen.

Garantieregeling voor huiseigenaren

De Moerdijkregeling, ingesteld in 2015, is bedoeld om woningen in het dorp Moerdijk verkoopbaar te houden, ondanks uitbreidingsplannen van het haven- en industrieterrein. Huiseigenaren kunnen hun woning verkopen aan de gemeente voor de getaxeerde en geïndexeerde waarde. Het is geen uitkoopregeling, maar een garantieregeling die zekerheid biedt voor inwoners.

Om de privacy van betrokken huiseigenaren te beschermen, doet de gemeente geen uitspraken over specifieke woningen of bedragen per woning. De gemeente benadrukt dat de fouten slechts een klein deel van de woningtransacties betreft en inmiddels zijn hersteld.