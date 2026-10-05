Rotonde La Salle in Boxtel een week afgesloten

De rotonde La Salle in Boxtel wordt van 19 tot 26 oktober volledig afgesloten. De afsluiting is nodig vanwege asfaltschade en spoorvorming. Ook aangrenzende delen van de Brederodeweg zijn dicht. Verkeer wordt lokaal omgeleid.

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Van maandag 19 oktober zes uur ’s ochtends tot maandag 26 oktober vijf uur ’s ochtends is de rotonde La Salle in Boxtel vanuit alle richtingen afgesloten. Dit geldt ook voor de Brederodeweg tussen de rotonde Munsel en de kruising Hendrik Verheeslaan – Monseigneur Bekkersstraat. De afsluiting is nodig voor onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt.

Op de rijbaan van de rotonde is sprake van spoorvorming en schade. Om dit te herstellen wordt het asfalt volledig vervangen. Het asfalt van de Brederodeweg wordt tegelijkertijd vernieuwd, omdat deze weg toch al afgesloten is. Zo wordt een extra afsluiting later voorkomen. Tijdens de werkzaamheden worden ook de fietspaden op de rotonde aangepast. Na de aanpassing kunnen fietsers in twee richtingen rijden.

Omleidingen

Verkeer rondom de rotonde wordt via verschillende routes omgeleid. Verkeer tussen Boxtel-Oost en Boxtel-Noord rijdt via de Eindhovenseweg, Keulsebaan, Parallelweg Zuid, Annastraat en Achterberghstraat. Verkeer richting Schijndel en Sint-Oedenrode wordt omgeleid via de Hendrik Verheeslaan en Europalaan. Boxtel Centrum, het treinstation en bedrijventerrein Ladonk blijven bereikbaar, net als de snelweg A2. Voor fietsers zijn lokale omleidingsroutes aangegeven met gele borden. Het openbaar vervoer heeft een aangepaste dienstregeling.

Verkeershinder

Door de afsluiting kan het druk worden op de omleidingsroutes. Reizigers moeten rekening houden met vertraging. Vermijd de omleidingsroutes als het niet noodzakelijk is, of kies voor de fiets waar mogelijk.