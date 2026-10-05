Helmond Sport treft Willem II in beker

Helmond Sport speelt op dinsdag 27 oktober tegen Willem II in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De wedstrijd begint om acht uur ’s avonds in het MySteel Stadion. Seizoenkaarthouders van Helmond Sport kunnen hun eigen plek in het stadion terugkopen tegen een speciaal tarief.

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Helmond Sport start dit seizoen het bekeravontuur met een thuiswedstrijd tegen Willem II. Het duel in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker wordt gespeeld op dinsdag 27 oktober om acht uur ’s avonds in het MySteel Stadion.

Voor deze wedstrijd kunnen seizoenkaarthouders van Helmond Sport hun eigen stoel reserveren tegen een gereduceerd tarief. Volwassen kaarthouders betalen tien euro, terwijl kinderen tot en met twaalf jaar hun plek kunnen terugkopen voor 2,50 euro. De reservering blijft geldig tot en met donderdag 15 oktober om één minuut voor middernacht.

Kaartverkoop start later

Na 15 oktober vervallen de gereserveerde stoelen en gaan deze in de reguliere verkoop. Deze verkoop begint op vrijdag 16 oktober. Vanaf dat moment kunnen ook flextickethouders hun ticket claimen voor de wedstrijd.

De wedstrijd tegen Willem II markeert de start van het bekerseizoen voor Helmond Sport. Het team hoopt met de steun van het thuispubliek een goede prestatie neer te zetten in het MySteel Stadion.

De aftrap staat gepland om acht uur ’s avonds en het belooft een spannende avond te worden voor Helmond Sport en haar supporters. Willem II is een geduchte tegenstander, wat de wedstrijd extra interessant maakt voor voetballiefhebbers.