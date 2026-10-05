Expositie Marita de Jongh in De Einder

De creatieve werken van Marita de Jongh-van den Einden zijn tot half december te zien in gemeenschapshuis De Einder. Haar expositie 'Krek wa’k wou' toont elf schilderijen die zijn geïnspireerd door haar omgeving en de natuur.

Gevonden voor jou

Marita de Jongh-van den Einden, bekend als vrijwilliger bij gemeenschapshuis De Einder, laat met deze expositie een andere kant van zichzelf zien. Ze is al jarenlang creatief bezig en werkt met diverse materialen en technieken, zoals schilderen, mozaïek en keramiek. Haar uitdaging is om van niets iets te maken.

De expositie bestaat uit elf schilderijen die in de gang van De Einder hangen. Haar inspiratie haalt Marita uit de natuur, van thuis, musea en van wat haar onderweg opvalt. Een idee kan spontaan ontstaan en uitgroeien tot een kleurrijk en bijzonder kunstwerk.

Reactieboekje voor bezoekers

Marita wil met haar werken vooral laten zien hoeveel plezier ze beleeft aan het creëren. Bezoekers worden uitgenodigd om te komen kijken en hun reactie achter te laten in een speciaal reactieboekje dat klaar ligt in De Einder. Een compliment, gedachte of een paar woorden worden door haar zeer gewaardeerd.

De expositie is nog te zien tot half december in gemeenschapshuis De Einder.