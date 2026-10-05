Commissievergaderingen Eersel op 13 en 15 oktober

Op 13 en 15 oktober vergadert de commissie in de raadzaal van Eersel. De bijeenkomsten starten om acht uur ’s avonds en bereiden de raadsvergadering van 3 november voor.

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In het gemeentehuis van Eersel komen op 13 en 15 oktober de commissieleden bijeen om verschillende onderwerpen te bespreken. De vergaderingen beginnen beide avonden om acht uur en worden gehouden in de raadzaal. Ze dienen als voorbereiding op de raadsvergadering van 3 november.

De vergadering van 13 oktober behandelt onder meer het gebiedsconcept Stokkelsche Akker en een herstelbesluit voor het omgevingsplan woningbouw Veldhoek. Ook komen de evaluatie van het vereveningsfonds sociale woningbouw en de beëindiging van de VTH samenwerking in de Kempengemeenten aan bod. Verder staan op de agenda een subsidieverordening voor verduurzaming van woningen en een verlenging van het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant.

Vergadering 15 oktober

Op 15 oktober bespreekt de commissie financiële zaken, zoals de begroting voor 2027-2030 en de financiële verordening voor 2026. Daarnaast wordt het collegeprogramma behandeld.

De vergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via de website van de gemeente Eersel. Voor wie wil inspreken, is aanmelden bij de griffie nodig. Meer informatie vind je op de gemeentelijke website.