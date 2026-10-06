Metaalbewerking gemeld bij gemeente Land van Cuijk

in Land van cuijk

Op De Hork in Cuijk is een melding gedaan voor lassen en bewerken van metalen.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Land van Cuijk is een melding binnengekomen voor werkzaamheden met metalen. Het gaat om lassen en zowel thermisch als mechanisch bewerken van metalen op het adres De Hork 24b in Cuijk.

De melding is op 28 september 2026 ontvangen en geregistreerd onder twee zaaknummers. Bezwaar maken tegen deze meldingen is niet mogelijk.