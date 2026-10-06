Rijkevoortse kinderopvang meldt gebruik als brandveilig bouwwerk

Kinderopvang Kakelbont in Rijkevoort heeft een melding gedaan voor het brandveilig gebruik van hun locatie aan de Papenvoortsedijk.

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Het gaat om een melding bij de gemeente Land van Cuijk die op 21 september is ontvangen. De locatie van de kinderopvang is Papenvoortsedijk 1c in Rijkevoort. Het doel van de melding is om aan te geven dat de opvang voldoet aan de regels voor brandveilig gebruik.

Voor deze melding is geen vergunning nodig. Daarom kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Het zaaknummer van de melding is Z2026-00006233.