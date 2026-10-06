Boekel verleent leegstandvergunning voor Burgtstraat 10

De gemeente Boekel heeft een leegstandvergunning verleend voor het pand aan Burgtstraat 10. Het besluit is genomen op 2 oktober 2026 onder artikel 15 van de leegstandwet.

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Het pand aan Burgtstraat 10 in Boekel mag tijdelijk leegstaan volgens de regels van de leegstandwet. De vergunning is op 2 oktober verleend door burgemeester en wethouders. Het gaat om een besluit dat valt onder artikel 15, eerste lid, onder c van deze wet.

De aanvraag voor de vergunning werd op 1 oktober ingediend. Het registratienummer van het besluit is 719850. Mensen die de documenten willen inzien, kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente Boekel.