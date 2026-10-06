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Vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Beryl 8 in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 2 oktober 2026 heeft de gemeente Eindhoven een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van een boom. Het gaat om een locatie aan de Beryl 8, postcode 5629GG.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-009676. Voorlopig is de vergunning alleen ter kennisgeving en ligt deze niet ter inzage. Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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