Accu en voorzieningen gepland bij scholencomplex in Eindhoven

Bij een scholencomplex aan de Venetiëstraat in Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een accu met voorzieningen. De aanvraag is ontvangen op 1 oktober.

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Het voorterrein van het scholencomplex aan de Venetiëstraat 43 in Eindhoven is de beoogde locatie voor de accu en bijbehorende voorzieningen. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 1 oktober 2026 is ingediend.

De aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.