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Promotieactie Jack's Casino op 18 Septemberplein goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor een promotieactie van Jack's Casino op het 18 Septemberplein.

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Het gaat om een vergunning voor een promotiestandplaats die is aangevraagd voor de speelautomatenhal Jack's Casino. De vergunning is verleend op 2 oktober 2026.

De actie zal plaatsvinden op het 18 Septemberplein, dat op dit moment geen huisnummer heeft. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

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