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Schaftkeet en rolsteiger toegestaan in Eindhoven

In Eindhoven is toestemming verleend voor het plaatsen van een schaftkeet en een rolsteiger op twee locaties: Hemelrijken en Kaneelstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een flitsvergunning voor het gebruik van de openbare ruimte. De schaftkeet komt op Hemelrijken 12 en de rolsteiger op Kaneelstraat 16. Deze vergunning is op 2 oktober 2026 verleend door de gemeente Eindhoven.

Met de flitsvergunning kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten. Beide locaties liggen in het centrum van Eindhoven.

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