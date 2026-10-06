Open container geplaatst bij woning in Eindhoven

Een open container mag worden geplaatst bij een woning aan de Canopuslaan in Eindhoven.

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De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container bij een woning aan de Canopuslaan. De aanvraag is op 2 oktober goedgekeurd.

Het gaat om het gebruik van openbare ruimte bij één woning. De container mag staan op het adres Canopuslaan 24, dat in de wijk ligt met postcode 5632BL. Het besluit is onderdeel van zaaknummer EHV-ZP2026-009370.