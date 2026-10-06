Kamerverhuur met vijf kamers in Eindhoven wordt gelegaliseerd

In Eindhoven is toestemming gegeven voor de legalisatie van kamerverhuur op de Wattstraat. Het gaat om een woning met vijf kamers waarvoor de vergunning op 2 oktober 2026 is verleend.

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Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft besloten de vergunning te verlenen voor een woning aan de Wattstraat 27. De aanvraag valt onder de overgangsregeling voor kamerverhuur in 2026.

Het besluit is vanaf 4 oktober digitaal in te zien op de website van de gemeente en op het Inwonersplein in Eindhoven. Het biedt de mogelijkheid om vijf kamers officieel als verhuurbare woonruimtes te gebruiken.