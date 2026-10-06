Uitbreiding woning aan Argonautenlaan in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een woning aan de Argonautenlaan. Het besluit is op 2 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor zowel bouwtechnische als ruimtelijke activiteiten. Ook is toestemming gegeven voor de aanleg van een uitweg. Het adres van de woning is Argonautenlaan 24 in Eindhoven.

De digitale versie van het besluit ligt vanaf vier oktober ter inzage op het Stadhuisplein in Eindhoven, evenals op de website van de gemeente. Het bezwaartermijn loopt zes weken vanaf de verzenddatum.