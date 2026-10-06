Informatieavond over landelijke Sinterklaasintocht in Grave

In Grave is tijdens een informatieavond meer verteld over de landelijke Sinterklaasintocht. Inwoners en ondernemers kregen uitleg over het programma, de voorbereidingen en de verkeersmaatregelen.

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Op maandag 5 oktober vond de informatiebijeenkomst plaats in Grave. Tijdens de avond werden inwoners en ondernemers bijgepraat over de aankomende landelijke Sinterklaasintocht. Naast het programma kwam ook de bereikbaarheid en de gevolgen voor het verkeer aan bod.

Voor mensen die de bijeenkomst gemist hebben, is de volledige presentatie online beschikbaar. Hierin staan alle voorbereidingen en maatregelen uitgebreid beschreven. Het document is in PDF-formaat en kan via de website van de gemeente Land van Cuijk worden gedownload.

Verkeersmaatregelen

Vanaf 9 november begint de opbouw voor het evenement. Dit betekent dat er geleidelijk parkeerverboden en wegafsluitingen worden ingevoerd. Bewoners en ondernemers die in het gebied rond de intocht wonen of werken, kunnen een doorlaatbewijs aanvragen. Dit is echter niet geldig op momenten dat het gebied volledig afgesloten is.

Om iedereen goed te informeren, heeft de gemeente een kaart met de verkeersmaatregelen beschikbaar gesteld. Hierop is te zien welke straten zijn afgesloten en wanneer dit gebeurt. De informatie is ook in tekstvorm te vinden, zodat iedereen toegang heeft tot de details.