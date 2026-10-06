Bladkorven geplaatst in straten met veel bomen

In de gemeente Baarle-Nassau zijn bladkorven geplaatst om het gevallen blad te verzamelen. Deze staan vooral in straten met veel grote bomen, zodat de overlast door afgevallen bladeren beperkt blijft.

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De gemeente benadrukt dat deze bladkorven alleen bedoeld zijn voor bladeren uit het openbaar gebied. Tuinafval van bewoners hoort in de groenbak, die elke twee weken gratis wordt opgehaald. Daarnaast kan tuin- en snoeiafval tegen een tarief van 0,04 euro per kilo naar de milieustraat worden gebracht.

Om de straten bladvrij te houden, rijdt de veegwagen in deze periode extra rond. Op sommige plekken blijven bladeren bewust liggen, omdat ze dienen als voeding voor de bodem en schuilplaats voor dieren zoals egels. In tuinen kunnen gevallen bladeren ook positieve effecten hebben. Ze beschermen planten tegen kou en zorgen voor betere groei.

Verdeling van de bladkorven

De bladkorven worden niet in elke straat geplaatst. De gemeente maakt een selectie op basis van de situatie in eerdere jaren. Korven die snel vol zaten, krijgen voorrang bij de plaatsing. Het aantal korven is beperkt, waardoor een zorgvuldige verdeling noodzakelijk is.

De bladeren die worden verzameld, worden verwerkt tot bladmulch. Dit is een soort compost die gebruikt wordt als voedingsstof voor planten en bloemen. Het draagt bij aan een duurzame aanpak van het groenbeheer.