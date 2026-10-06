Fietspaden Boskantseweg en Randweg worden toekomstbestendig

De gemeente Meierijstad vervangt de fietspaden en bomen langs Boskantseweg en Oostelijke Randweg om onveilige wortelopdruk structureel op te lossen.

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De fietspaden langs de Boskantseweg en Oostelijke Randweg in Meierijstad kampen al langere tijd met vervormingen en schade door boomwortels. Dit zorgt voor onveilige situaties voor fietsers. Om dit probleem blijvend op te lossen, kiest de gemeente voor een integrale aanpak: zowel de fietspaden als de huidige bomenstructuur worden volledig vervangen.

Uit onderzoek blijkt dat herstelwerkzaamheden aan het wegdek slechts een tijdelijke oplossing bieden. Boomwortels blijven doorgroeien, waardoor de schade steeds terugkomt. De gemeente wil fietsers een veilige route bieden en kiest daarom voor een toekomstbestendige oplossing. Volgens het onderzoek biedt deze aanpak de beste garantie op een duurzaam en probleemvrij fietspad.

Ruimte voor biodiversiteit

Bij de renovatie worden ongeveer 200 jonge populieren langs de Boskantseweg en Oostelijke Randweg vervangen. Hoewel dit de omgeving zichtbaar zal veranderen, biedt het ook de mogelijkheid om de openbare ruimte biodiverser in te richten. Er komen verschillende soorten bomen die beter passen bij de beschikbare groeiruimte. Dit verbetert niet alleen de groeikansen van de nieuwe bomen, maar draagt ook bij aan een sterkere biodiversiteit.

Het uitgangspunt “de juiste boom op de juiste plaats” wordt gehanteerd bij de herplant. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe bomen beter bestand zijn tegen de omstandigheden en dat toekomstige problemen met wortelopdruk worden voorkomen.

Voorbereidingen in volle gang

De renovatie vraagt om grondige voorbereidingen, waaronder het ontwerp en de aanbesteding. Totdat de werkzaamheden beginnen, blijft de gemeente kleine herstelwerkzaamheden uitvoeren om de fietspaden tijdelijk veilig te houden. Omwonenden krijgen op een later moment de kans om mee te denken over details zoals hagen en oversteken, hoewel het wegprofiel zelf niet wezenlijk zal veranderen.

Met deze maatregelen wil Meierijstad zorgen voor veilige en duurzame fietspaden die bestand zijn tegen toekomstige uitdagingen.