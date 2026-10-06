Hilvarenbeek zet in op betere zorg voor ouderen en kwetsbaren

Hilvarenbeek wil dat ouderen en kwetsbare inwoners prettig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving. Passende woningen, zorg en voorzieningen dichtbij zijn daarbij essentieel. Ook wordt gekeken naar levensloopgeschikte woningen en kleinschalige woonzorginitiatieven. Dit is onderdeel van de Omgevingsvisie 'Samen gezond groeien'.

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De gemeente Hilvarenbeek wil zich tot 2050 ontwikkelen tot een gezonde gemeenschap. Binnen de Omgevingsvisie ligt deze maand de focus op zorg voor ouderen en kwetsbaren. Het doel is dat inwoners met extra ondersteuning langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in een prettige en vertrouwde omgeving.

Een belangrijke stap is het realiseren van woningen die geschikt zijn voor het ouder worden. Hierbij gaat het om levensloopgeschikte woningen, waarbij alle belangrijke ruimtes zich op dezelfde verdieping bevinden. Ook kavelsplitsing, waarbij op een perceel van een bestaande woning een extra woning wordt gebouwd, moet bijdragen aan dit doel. Bij nieuwbouw wordt 15 procent van de woningen gereserveerd voor levensloopgeschikte koopwoningen.

Woonzorginitiatieven en hofjeswoningen

Daarnaast onderzoekt de gemeente kleinschalige woonzorginitiatieven in alle dorpen. Hierbij is speciale aandacht voor woonvormen waarin verschillende generaties samenleven. Dit kan sociale contacten en wederzijdse ondersteuning bevorderen. Ook de uitbreiding van mantelzorgwoningen en hofjeswoningen, met een gezamenlijke buitenruimte voor ontmoeting, staat op de agenda.

Hilvarenbeek en Diessen worden gezien als geschikte locaties voor woonzorgcentra. Hier zijn voorzieningen zoals supermarkten vaak op loopafstand, wat het leven voor kwetsbare inwoners makkelijker maakt. In het buitengebied bekijkt de gemeente of voormalige agrarische gebouwen kunnen worden gebruikt voor woonzorgcentra. Daarbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van zorg en voorzieningen.

Aandacht voor toegankelijkheid

Naast woningen wordt ook de buitenruimte aangepakt. De gemeente wil dat inwoners eenvoudig naar buiten kunnen om te wandelen, fietsen en andere mensen te ontmoeten. Hierbij wordt extra gelet op de toegankelijkheid voor mensen die minder goed kunnen bewegen.

Hilvarenbeek benadrukt dat een passende woning en sociale contacten bijdragen aan langer zelfstandig wonen en een betere kwaliteit van leven. Met deze plannen wil de gemeente ervoor zorgen dat ouderen en kwetsbaren volop mee kunnen blijven doen in de samenleving.