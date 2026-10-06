Kerstmarkt op binnenplein van de Achelse Kluis

Op 12 en 13 december 2026 wordt er een kerstmarkt gehouden op het binnenplein van de Achelse Kluis in Hamont-Achel. Bezoekers kunnen genieten van ambachtskraampjes, livemuziek en streekproducten.

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Op het binnenplein van de Achelse Kluis vindt in december een sfeervolle kerstmarkt plaats. Naast kraampjes met handgemaakte producten en streekproducten is er livemuziek te horen. De kerstman komt langs en er zijn speciale activiteiten voor kinderen.

De kerstmarkt biedt ook hapjes en drankjes, waaronder het lokaal gebrouwen Achelse bier. Bezoekers kunnen beide dagen tussen elf uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds rondlopen op het terrein.

Voldoende parkeerplaatsen

De Achelse Kluis, gelegen aan De Kluis 1/A in Hamont-Achel, biedt volgens de organisatie voldoende parkeergelegenheid. De markt trekt jaarlijks veel bezoekers en biedt een gezellige afsluiting van het jaar.