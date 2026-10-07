In Eersel zijn zwerfafvalpakkers donderdag in het zonnetje gezet tijdens een bedankmiddag. De gemeente waardeert hun bijdrage aan schone straten, bermen en plantsoenen.

Gevonden voor jou

De gemeente Eersel heeft afgelopen donderdag haar zwerfafvalpakkers bedankt voor hun inzet. Tijdens een speciale middag werden de vrijwilligers gewaardeerd voor hun werk om de leefomgeving schoon en prettig te houden.

De wethouder van Eersel sprak de aanwezigen toe en benadrukte hun enthousiasme en betrokkenheid. Na de toespraak was er tijd voor ontspanning. Sommigen deden mee aan oud-Hollandse spellen, terwijl anderen van de gelegenheid gebruik maakten om bij te praten.

Veel waardering en plezier

De middag stond in het teken van gezelligheid, ontmoeting en vooral dankbaarheid. De inzet van de zwerfafvalpakkers draagt dagelijks bij aan een nette en leefbare gemeente. De gemeente Eersel is dan ook zeer blij met hun bijdrage.

De gemeente benadrukt dat samen zorgen voor een schone omgeving belangrijk is. Dankzij vrijwilligers zoals deze zwerfafvalpakkers blijft Eersel een fijne plek om te wonen.