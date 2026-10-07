Advertentie
Nieuwe secretaris voor bezwaarschriftencommissie in Eersel
Mevrouw E.A. Otten-van der Werf is aangewezen als de nieuwe secretaris van de commissie voor bezwaarschriften in Eersel. Haar benoeming volgt op het intrekken van eerdere aanwijzingen.
Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Eersel. De aanwijzingen van de vorige secretarissen, mevrouw C.M.J.H. Stox en de heer W. Braam, zijn respectievelijk per 1 september en 1 oktober 2026 ingetrokken. Het nieuwe besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie