Kapsalon aan huis krijgt vergunning in Wernhout

Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor een kapsalon aan huis aan de Molendreef in Wernhout.

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De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het besluit is op 1 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een kapsalon aan huis op het adres Molendreef 11, 4884 AV Wernhout.