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Kapsalon aan huis krijgt vergunning in Wernhout
Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor een kapsalon aan huis aan de Molendreef in Wernhout.
De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het besluit is op 1 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een kapsalon aan huis op het adres Molendreef 11, 4884 AV Wernhout.
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