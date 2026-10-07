Navigatie overslaan
Ontdek

Kapsalon aan huis krijgt vergunning in Wernhout

Het college van Zundert heeft een vergunning verleend voor een kapsalon aan huis aan de Molendreef in Wernhout.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het besluit is op 1 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een kapsalon aan huis op het adres Molendreef 11, 4884 AV Wernhout.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.