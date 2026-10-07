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Vergunning Oktoberfest Kruisland verleend
De burgemeester van Steenbergen heeft een vergunning verleend voor het Oktoberfest KPJ Kruisland aan de Stoofweg in Kruisland.
Het evenement vindt plaats op het terrein aan Stoofweg 16. De vergunning is op 1 oktober naar de aanvrager verstuurd. Het Oktoberfest wordt georganiseerd door KPJ Kruisland, een lokale jongerenvereniging.
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