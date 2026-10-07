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Vergunning Oktoberfest Kruisland verleend

De burgemeester van Steenbergen heeft een vergunning verleend voor het Oktoberfest KPJ Kruisland aan de Stoofweg in Kruisland.

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Het evenement vindt plaats op het terrein aan Stoofweg 16. De vergunning is op 1 oktober naar de aanvrager verstuurd. Het Oktoberfest wordt georganiseerd door KPJ Kruisland, een lokale jongerenvereniging.

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