Gehandicaptenparkeerplaats aangelegd in Dinteloord

In Dinteloord is besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij Bergmolen, ter hoogte van nummer 17. Het verkeersbord E6 wordt geplaatst met een onderbord waarop het kenteken staat vermeld.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is aangevraagd door een bewoner van Bergmolen en voldoet aan de voorwaarden voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Steenbergen, die zich hierbij hebben gebaseerd op de Wegenverkeerswet en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.