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Gehandicaptenparkeerplaats Kerkwerf in Kruisland aangelegd

In Kruisland is een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd aan Kerkwerf, ter hoogte van nummer 19. Het besluit hiervoor is genomen door burgemeester en wethouders van Steenbergen.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats is bedoeld voor een bewoner van Kerkwerf die voldoet aan de voorwaarden voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats. Bij de parkeerplaats is een verkeersbord geplaatst met een onderbord waarop het kenteken van de bewoner vermeld staat. Het besluit is genomen op basis van de Wegenverkeerswet en administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

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