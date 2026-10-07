Kinderboekenweek feestelijk geopend in Etten-Leur

In Etten-Leur is de Kinderboekenweek geopend door jeugdburgemeester Jaëdhan Deuning. Het thema ‘Spot aan!’ stond centraal tijdens een feestelijke avond vol verhalen en optredens.

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De opening was de laatste officiële activiteit van Jaëdhan als jeugdburgemeester. Tijdens het programma waren er optredens van de musicalklas -12, altvioolmuziek van Noa en een voordracht door voorleeskampioen Edward. Na zijn verhaal over zijn favoriete boek ontving Jaëdhan het Kinderboekenweekgeschenk ‘Terug naar de schoenenboom’. Tot slot tikte hij de eerste steen van een dominobaan van oude boeken om, waarmee de Kinderboekenweek officieel van start ging.