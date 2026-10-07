Gemeente Moerdijk stelt nieuwe subsidie-regels voor onderwijsachterstanden

De gemeente Moerdijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor subsidies die bedoeld zijn om onderwijsachterstanden bij kinderen te verminderen. De regeling gaat in op 1 januari 2027.

Gevonden voor jou

De nieuwe subsidie-regels zijn erop gericht om gelijke onderwijs- en ontwikkelkansen voor kinderen te bevorderen. Organisaties die bijdragen aan het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid kunnen een jaar lang subsidie aanvragen voor activiteiten die hieraan bijdragen. Alleen rechtspersonen komen hiervoor in aanmerking.

Voor de toekenning van de subsidie geldt dat er consensus moet zijn binnen het Lokale Educatieve Agenda (LEA), een overleg tussen de gemeente en onderwijsinstellingen. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld, en aanvragen worden beoordeeld op prioriteit. Activiteiten die essentieel zijn voor de continuïteit van het beleid krijgen voorrang.