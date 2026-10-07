Nieuwe subsidievoorwaarden voor volksfeesten in gemeente Moerdijk

Het college van Moerdijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor subsidies voor volksfeesten en herdenkingen. Deze regels gelden vanaf 1 januari 2027 en vervangen de huidige regeling. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door stichtingen of verenigingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

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De nieuwe regels maken onderscheid tussen nationale en lokale feestdagen, zoals Sinterklaas, Koningsdag en Bevrijdingsdag, maar ook herdenkingen zoals de watersnoodramp en Dodenherdenking. Per kern wordt maximaal één organisatie gesubsidieerd voor een activiteit. Bij meerdere aanvragen adviseert een gebiedstafel wie de hoofdaanvrager wordt.

De subsidiebedragen variëren per activiteit en kern. Voor de avondvierdaagse geldt een basisbedrag van 500 euro, aangevuld met één euro per inwoner, tot een maximum van 2.000 euro. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, uiterlijk tot 30 dagen na het evenement. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag.