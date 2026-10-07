Moerdijk stelt nieuwe regels voor evenementensubsidies vast

De gemeente Moerdijk heeft nieuwe regels vastgesteld voor het aanvragen van evenementensubsidies. Organisatoren kunnen vanaf 1 januari 2027 een subsidie krijgen voor evenementen die toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief mensen met een beperking.

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De nieuwe regeling benadrukt inclusiviteit en toegankelijkheid bij festivals en evenementen. Organisatoren moeten bijvoorbeeld zorgen voor faciliteiten zoals rolstoeltoegankelijke toiletten, prikkelarme ruimtes en voorzieningen voor visuele en auditieve beperkingen. Ook kan de subsidie verhoogd worden als het evenement voldoet aan inclusieve normen. Het maximale subsidiebedrag is 8.000 euro, maar dit wordt gehalveerd bij evenementen met entreegelden.

De regeling is bedoeld om Moerdijk aantrekkelijker te maken als beleefbare gemeente voor zowel inwoners als bezoekers. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en moeten uiterlijk 30 dagen na het evenement binnen zijn.