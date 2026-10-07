Dakkapel aan voor- en achterzijde woning in Cuijk mag worden gebouwd

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van een woning aan de Guldengaarde in Cuijk. Het besluit is genomen op 2 oktober 2026.

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De vergunning betreft een aanpassing aan een woning die buiten het reguliere omgevingsplan valt. Het bouwen van de dakkapel is goedgekeurd als zogenoemde buitenplanse activiteit (BOPA). Het gaat om een woning aan de Guldengaarde, waar de werkzaamheden binnenkort kunnen starten.