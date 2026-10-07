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Vergunning verleend voor gebruik Markt Budel
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het gebruik van de openbare ruimte op de Markt in Budel.
Het besluit is genomen op 5 oktober 2026. De vergunning betreft het plaatsen van objecten zoals containers en steigers op de Markt in Budel. Hiermee krijgt de aanvrager toestemming om deze locatie tijdelijk te gebruiken.
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