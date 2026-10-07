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Vergunning verleend voor gebruik Markt Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het gebruik van de openbare ruimte op de Markt in Budel.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 5 oktober 2026. De vergunning betreft het plaatsen van objecten zoals containers en steigers op de Markt in Budel. Hiermee krijgt de aanvrager toestemming om deze locatie tijdelijk te gebruiken.

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