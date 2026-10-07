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Zes nieuwe straatnamen op Strijp-S in Eindhoven

Strijp-S in Eindhoven heeft zes nieuwe straatnamen gekregen. Het gaat om namen als de Professor Hertzstraat en het Röntgenpad.

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De gemeente Eindhoven heeft zes nieuwe straatnamen vastgesteld voor het gebied Strijp-S. Naast de Professor Hertzstraat en het Röntgenpad komen ook de lr. De Broekertstraat, Adriana van Buelstraat, Maria Bogaarsstraat en Torenallee Zuid erbij.

De namen zijn afgestemd op een situatietekening die door de gemeente is opgesteld.

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