Advertentie
Sloopverbod voor 154 panden in Cranendonck
De gemeenteraad van Cranendonck heeft een sloopverbod ingesteld voor 154 cultuurhistorisch waardevolle panden. Het besluit is onderdeel van een gewijzigd vastgesteld omgevingsplan.
Het gaat om panden in het buitengebied van Cranendonck en in de kernen van Maarheeze en Soerendonk. Met dit plan zijn nu alle waardevolle panden in de gemeente in meer of mindere mate beschermd. Drie adressen zijn van de lijst gehaald, omdat ze na verbouwing of sloop hun cultuurhistorische waarde hebben verloren. Daarnaast zijn er vier wijzigingen doorgevoerd na overleg met eigenaren en advies van een onderzoeksbureau.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie