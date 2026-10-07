Wassenaarstraat in Eindhoven krijgt nieuwe naam

De Wassenaarstraat in de Eindhovense wijk Gildebuurt heeft een nieuwe naam gekregen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de straat voortaan Kleermakerstraat te noemen.

Gevonden voor jou

De naamswijziging geldt vanaf nu en is vastgesteld door het gemeentebestuur van Eindhoven. De Wassenaarstraat ligt in de Gildebuurt, een wijk in het stadsdeel Woensel. De exacte locatie van de straat is opgenomen in een tekening bij het besluit.