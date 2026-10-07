Drimmelen wijst parkeerplaatsen aan voor elektrische voertuigen

De gemeente Drimmelen heeft besloten om extra parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit betreft locaties in Made, Terheijden, Lage Zwaluwe en Drimmelen.

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Door nieuwe parkeerplaatsen speciaal voor elektrische voertuigen te reserveren, wil de gemeente Drimmelen bijdragen aan een beter klimaat en de groei van elektrisch rijden. De aangewezen plekken zijn openbaar en mogen uitsluitend gebruikt worden tijdens het opladen. Dit betekent dat de stekker altijd in zowel het laadpunt als het voertuig moet zitten. Het besluit is onderdeel van een plan om een netwerk van laadvoorzieningen uit te breiden, gebaseerd op gebruiksdata en de verwachte toename van elektrische voertuigen.