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Bouwcontainer tijdelijk op stoep Hoofdstraat in Kaatsheuvel

Van 7 oktober tot en met 30 oktober mag er een bouwcontainer staan op de stoep voor Hoofdstraat 50/50A in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een bouwcontainer op de stoep aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel. De container staat daar vanwege werkzaamheden en mag tot eind oktober blijven staan.

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