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Streetwise activiteit op 2 april 2027 in Kaatsheuvel

Op 2 april 2027 organiseert basisschool De Vaert een Streetwise activiteit aan de Burgemeester Verheijenlaan in Kaatsheuvel. Hiervoor is toestemming verleend.

Gevonden voor jou

Streetwise is een educatief programma dat kinderen leert over verkeersveiligheid. De activiteit vindt plaats aan de Burgemeester Verheijenlaan, waar leerlingen praktische oefeningen doen om zich veiliger in het verkeer te bewegen.

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