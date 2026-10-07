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Container tijdelijk geplaatst op openbare weg in Kaatsheuvel
In Kaatsheuvel is toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een container op de openbare weg. De container mag vanaf 2 oktober tot en met 30 oktober 2026 aan het einde van de straat bij Langemeer worden neergezet.
De vergunning geldt specifiek voor de locatie aan het einde van de Langemeer, ter hoogte van huisnummer 61. Het gaat om een tijdelijke maatregel op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Loon op Zand.
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