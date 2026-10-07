Helmond verhoogt subsidie voor sociale initiatieven in 2027

De gemeente Helmond heeft het subsidiebedrag voor sociale projecten in 2027 verhoogd. Vanaf 1 oktober 2026 is er ruim 8,8 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die inwoners ondersteunen.

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De verhoging van het subsidiebedrag is bedoeld om extra aandacht te geven aan kansrijk opgroeien en het verbeteren van mentaal en fysiek welzijn. Zo wordt er bijna één miljoen euro gereserveerd voor projecten die kinderen een goede start bieden, en ruim 2,1 miljoen euro gaat naar welzijnsprogramma’s. De gemeente wil hiermee zorgen dat meer inwoners worden geholpen.