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Ontdek

Nieuwe subsidieregels voor volwasseneneducatie in Helmond-De Peel

Helmond heeft de subsidieregels voor volwasseneneducatie in 2027 vastgesteld. Hiermee willen de gemeenten in de regio basisvaardigheden verbeteren en laaggeletterdheid aanpakken. De regeling richt zich op inwoners van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en geldt vanaf 1 november.

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Met de nieuwe subsidieregels wil Helmond een passend educatief aanbod realiseren voor volwassenen met beperkte basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en digitale vaardigheden. De regeling is bedoeld voor lokale organisaties die activiteiten uitvoeren om deze vaardigheden te versterken. Daarbij ligt de focus onder meer op ouders, werknemers en mensen met Nederlands als moedertaal (NT1). Gemeenten kunnen vanaf 1 november subsidieaanvragen indienen voor het kalenderjaar 2027.

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