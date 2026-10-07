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Omgevingsvergunning verleend voor 72 woningen aan Raadhuislaan in Oss
Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor de bouw van 72 woningen en twee commerciële ruimtes aan de Raadhuislaan.
Het gaat om een omgevingsvergunning met een afwijking van het bestemmingsplan. Dit type vergunning maakt het mogelijk om van de standaard regels voor de ruimte af te wijken. De bouwplannen omvatten zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande gebouwen.
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