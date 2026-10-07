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Omgevingsvergunning voor bedrijfsverzamelgebouw in Eersel

Een agrarisch bedrijf aan Boevenheuvel 10a in Eersel mag worden omgebouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw en opslagruimte. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het voormalige agrarische bedrijf wordt herontwikkeld tot een bedrijfsverzamelgebouw en statische opslag. Dit betekent dat het terrein geschikt wordt gemaakt voor verschillende bedrijven en opslag zonder dat er veel beweging is.

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