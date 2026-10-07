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Erker mag worden gebouwd op Nieuwenpolder 3 in Geldrop

Op Nieuwenpolder 3 in Geldrop is toestemming verleend voor het bouwen van een erker. Het besluit is op 5 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het uitbreiden van de woning met een erker, een uitbouw die meestal aan de voorkant van een huis wordt geplaatst. Het besluit is onderdeel van een omgevingsvergunning en is door de gemeente Geldrop-Mierlo goedgekeurd.

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