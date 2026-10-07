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Twee bomen mogen gekapt worden in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee bomen aan Beverdonk.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het kappen van de bomen is op 5 oktober 2026 verleend. Het besluit gaat over een activiteit binnen het omgevingsplan, specifiek het verwijderen van bomen. Wie meer wil weten over de details van het besluit kan contact opnemen met de gemeente Deurne.

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