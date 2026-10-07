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Vergunning voor verduurzaming woning en nieuwe berging in Vught
In Vught is een vergunning verleend voor het verduurzamen van een woning aan de Taalstraat en het vervangen van een garage door een berging met carport.
De vergunning voor de werkzaamheden aan Taalstraat 181 in Vught is op 5 oktober 2026 verzonden. De plannen omvatten het verbeteren van de woning op het gebied van duurzaamheid en het vervangen van een bestaande garage.
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